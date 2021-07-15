Непобедимый британский боксер Джо Джойс, который мог стать соперником Александра Усика, дал прогноз на бой украинца против чемпиона мира Энтони Джошуа.
Джойса цитирует BoxingScene.
"Я думаю, что бой с Усиком будет непростым для Джошуа, но рано или поздно он должен нокаутировать его. Это супертяжелый вес, все может случиться, но Усик - это не шутки. Он олимпийский чемпион, очень техничный левша, поэтому он, вероятно, создаст проблемы Джошуа за счет хорошей работы ног и перемещения по рингу. Но, думаю, Энтони рано или поздно доберется до него".
Джойс также подчеркнул, что готов встретиться в ринге с победителем боя:
"Я с радостью подерусь с любым из них, кто бы ни выиграл этот бой, но мне бы очень хотелось встретиться с Джошуа".
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Бой Усик - Джошуа: главное
- Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.
- Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.
- Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.
- На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.
- Наиболее вероятной датой боя называют 25 сентября.
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