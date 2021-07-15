Джо Джойс считает, что Александр Усик окажет сопротивление, но проиграет Энтони Джошуа.

Непобедимый британский боксер Джо Джойс, который мог стать соперником Александра Усика, дал прогноз на бой украинца против чемпиона мира Энтони Джошуа.

Джойса цитирует BoxingScene.

"Я думаю, что бой с Усиком будет непростым для Джошуа, но рано или поздно он должен нокаутировать его. Это супертяжелый вес, все может случиться, но Усик - это не шутки. Он олимпийский чемпион, очень техничный левша, поэтому он, вероятно, создаст проблемы Джошуа за счет хорошей работы ног и перемещения по рингу. Но, думаю, Энтони рано или поздно доберется до него".

Джойс также подчеркнул, что готов встретиться в ринге с победителем боя:

"Я с радостью подерусь с любым из них, кто бы ни выиграл этот бой, но мне бы очень хотелось встретиться с Джошуа".

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира: WBO, WBA, IBF и IBO.

Наиболее вероятной датой боя называют 25 сентября.

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Автор: Антон Дударь