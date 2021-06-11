Мегабой планируют провести в конце сентября этого года.

Украинский боксер Александр Усик очень близок к тому, чтобы провести бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, озвучил детали плана организации поединка и в целом оптимистично настроен и верит, что долгожданный бой состоится. Хирн подтвердил информацию, которую инсайдеры подавали 10 июня.

Слова промоутера приводит You-Tube-канал Boxing Social.

"Мы счастливы, что все условия согласованы. Нам надо подписать контракт, но вместе с тем мы в хорошем положении, у нас с ними хорошие отношения. Лондон, конец сентября - таков план. Мы рассматриваем дату 25 сентября, а также смотрим и на 18-е число. Думаю, на этих выходных или в начале следующей недели мы все сделаем выбор. Стадион "Тоттенхэма" один из вариантов, это может быть также и "Уэмбли". Это большой тест и вызов для Джошуа, но он готов принять его, а я - сделать этот бой и анонсировать в скором времени", - заявил Хирн.

Напомним, что экс-тренер Владимира Кличко категорически не верит в то, что бой между Джошуа и Усиком состоится.

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин