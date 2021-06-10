Боксеры выйдут в ринг в сентябре.

Бой между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком может состояться 25 сентября в Лондоне, несмотря на то, что экс-тренер Владимира Кличко не верит в такой сценарий.

Об этом сообщил журналист Кевин Иоле в Twitter.

По его информации, поединок между Джошуа и Усиком состоится 25 сентября. Ожидается, что бой между украинцем и британцем пройдет на футбольном стадионе "Тоттенхэм Готспур", который вмещает 62 тыс. зрителей.

Напомним, что Усик попал в курьезную ситуацию после того, как посидел на железнодорожном пути.

Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвученные две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин