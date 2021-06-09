Сергей Городничев сделал смелое заявление.

Сергей Городничев, который готовил к соревнованиям Владимира Кличко и был в его тренировочном лагере, не верит, что бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится. Заметим, что Городничев раскритиковал Усика неделей ранее.

По его версии, Усик понимает, что Джошуа побьет его, поэтому даже если бой состоится, украинец будет "сливать поединок за деньги".

Это стало известно из интервью 51-летнего специалиста для собственного You-Tube-канала.

"Пока Фьюри не разберется с Джошуа, никаких "левых" боев не будет. Возможно я ошибаюсь. Никто не хочет терять пояса, это риск. Не будет боя Джошуа - Усик, забудьте. Просто если даже поединок состоится, то Усик его сольет за бабки. Он прекрасно понимает, что не выиграет этот бой", - прогнозирует Городничев.

Ранее Городничев назвал сумму, которую заплатили за золотую медаль Ломаченко на Олимпиаде в Пекине.

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Бой Усик - Джошуа: главное

Долгожданный бой между двумя чемпионами мира Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри сорвался, поскольку последнего суд обязал провести реванш с Деонтеем Уайлдером. Фьюри уже подписал контракт на третий бой.

Таким образом, Джошуа проведет обязательную защиту титула против Александра Усика. Украинец в октябре победил Дерека Чисору и официально стал обязательным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии WBO. Этим поясом владеет Джошуа.

Всемирная боксерская организация (WBO) официально санкционировала бой между Усиком и Джошуа.

Уже озвученные две вероятные даты поединка.

На кону в поединке будут стоять сразу четыре пояса чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO.

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Автор: Артем Будрин