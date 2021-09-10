Владислав Сиренко победил опытного Александра Устинова.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко в Париже провел бой против россиянина Александра Устинова.

Уже в первом раунде 44-летний Устинов капитулировал против 26-летнего украинца. Сиренко провел мощную атаку и вовремя добил соперника после шквала ударов.

Владислав одержал 18-ю победу в 18 боях на профи-ринге (в 15-й раз - досрочно). Таким образом, Сиренко защитил пояс WBC Asia в супертяжелом весе.

Устинов в своем активе имеет 42 боя на профессиональном ринге: он одержал 36 побед и потерпел 5 поражений. Еще один поединок завершился вничью.

Напомним, что Сиренко в июне этого года нокаутировал брата звездного футболиста.

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Автор: Артем Будрин