В рамках вечера бокса в Киеве прошли бои с участием двух известных украинских боксеров.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко в Киеве провел бой против француза Невфеля Уаты, который является двоюродным братом известного футболиста Карима Бензема.

Уже во втором раунде Уата дважды побывал в нокдауне. В четвертом раунде это произошло еще раз, и рефери остановил бой.

Сиренко одержал 17-ю победу в 17 боях на профи-ринге (в 14-й раз - досрочно).

Видео боя на YouTube опубликовал телеканал "Интер".

В рамках вечера бокса в Киеве еще один известный украинский боксер Олег Малиновский победил представителя Намибии Натаниэля Какололо (11-2-1).

Бой получился непростым для украинца. Он сумел победить решением большинства судей - 97-93, 95-95, 97-93.

Малиновский одержал 28-ю победу в 28 боях, а также завоевал пояс WBO Intercontinental в полулегком весе.

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Автор: Антон Дударь