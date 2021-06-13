Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко в Киеве провел бой против француза Невфеля Уаты, который является двоюродным братом известного футболиста Карима Бензема.
Уже во втором раунде Уата дважды побывал в нокдауне. В четвертом раунде это произошло еще раз, и рефери остановил бой.
Сиренко одержал 17-ю победу в 17 боях на профи-ринге (в 14-й раз - досрочно).
Видео боя на YouTube опубликовал телеканал "Интер".
В рамках вечера бокса в Киеве еще один известный украинский боксер Олег Малиновский победил представителя Намибии Натаниэля Какололо (11-2-1).
Бой получился непростым для украинца. Он сумел победить решением большинства судей - 97-93, 95-95, 97-93.
Малиновский одержал 28-ю победу в 28 боях, а также завоевал пояс WBO Intercontinental в полулегком весе.
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