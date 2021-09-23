Александр Усик пообщался со СМИ перед главным боем в карьере.

В Лондоне прошла пресс-конференция перед чемпионским боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

Для общения со СМИ Усик выбрал не более привычный для себя русский язык, а украинский.

Боксер подчеркнул, что перед самым важным боем в карьере не нервничает:

"Я чувствую себя очень хорошо. Я очень долго ждал этого момента, я очень ждал этого боя".

Читайте такжеУсик в костюме Джокера впервые посмотрел в глаза Джошуа (фото, видео)

Также украинец сказал, что его бой с Джошуа войдет в историю:

"Все бои, которые проходят в мире, они становятся историей. Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую потом будут вспоминать, которую будут смотреть, о которой будут читать. Это история, которую мы с ним делаем".

Видео пресс-конференции опубликовал YouTube-канал Matchroom Boxing.

Бой Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

Усик - Джошуа: перед боем

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дударь