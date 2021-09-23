В Лондоне прошла пресс-конференция перед чемпионским боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Для общения со СМИ Усик выбрал не более привычный для себя русский язык, а украинский.
Боксер подчеркнул, что перед самым важным боем в карьере не нервничает:
"Я чувствую себя очень хорошо. Я очень долго ждал этого момента, я очень ждал этого боя".
Читайте такжеУсик в костюме Джокера впервые посмотрел в глаза Джошуа (фото, видео)
Также украинец сказал, что его бой с Джошуа войдет в историю:
"Все бои, которые проходят в мире, они становятся историей. Мы с Энтони делаем еще один шаг к истории, которую потом будут вспоминать, которую будут смотреть, о которой будут читать. Это история, которую мы с ним делаем".
Видео пресс-конференции опубликовал YouTube-канал Matchroom Boxing.
Бой Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне. На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
Усик - Джошуа: перед боем
- Все билеты на этот поединок были проданы за сутки.
- Был обнародован эффектный промо-ролик к бою Усик - Джошуа.
- Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри поделился своим мнением о предстоящем поединке.
- Экс-чемпион мира Дэвид Хэй скептически оценил шансы Усика.
- Джошуа перед поединком назвал козыри украинского боксера.
- 21 сентября Усик провел открытую тренировку в Лондоне.
- Судить бой Усика и Джошуа будут два британца и один украинец.
Усик - Джошуа: профайл боксеров
- И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.
- 34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.
- В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.
- 31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.
- В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.
- Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.