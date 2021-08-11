По мнению Василия, Усик имеет отличные шансы на успех.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко убежден, что у его товарища Александра Усика есть шанс одолеть Энтони Джошуа.

Слова Василия приводит Sky Sports.

"Усик имеет очень большие шансы, но это будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что он должен делать на ринге. Джошуа тоже разбирается в боксе, у него есть любительский опыт. Будет интересный бой, очень увлекательный. Джошуа габаритнее, но Александр гораздо быстрее. Это будет борьба между стилями", - поделился мнением относительно боя Ломаченко.

Напомним, что Джошуа и Усик проведут поединок между собой 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма". Уже все билеты на мегабой полностью и мгновенно проданы.

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Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он впервые стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин