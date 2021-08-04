Поединок между украинцем и британцем вызвал бешеный ажиотаж.

Все билеты на чемпионский бой в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа проданы.

Об этом официально сообщила промоутерская компания Matchroom Boxing у себя в Instagram.

На реализацию билетов понадобилось 24 часа. Бой посетят более 60 тысяч зрителей. Стоимость билетов - от 40 до 2000 фунтов.

Поединок Усик - Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма".

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Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Бэллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Артем Будрин