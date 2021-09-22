Украинский боксер является аутсайдером противостояния.

25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне пройдет супербой между украинцем Александром Усиком и чемпионом мира из Великобритании Энтони Джошуа.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Усик - Джошуа.

Букмекеры по-прежнему считают Джошуа фаворитом, а ближе к поединку они стали еще чуть меньше верить в Усика.

Так, на победу британца дается коэффициент 1,36, тогда как на триумф Усика - уже 3,25 (раньше было 3,00). Ничья традиционно считается наименее реалистичным вариантом - 21,00.

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Что касается котировок на то, как именно завершится бой, то победа Джошуа нокаутом оценивается коэффициентом 2,00, а досрочная победа Усика считается не слишком вероятной - 8,00.

Шансы Джошуа победить по очкам также более предпочтительны, но не настолько: коэффициент 3,75 - на британца и 5,00 - на Усика.

Напомним, что на кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

Усик - Джошуа: перед боем

Усик - Джошуа: профайл боксеров

И Александр Усик, и Энтони Джошуа являются олимпийскими чемпионами Лондона. Украинец выиграл золото в тяжелом весе, а британец - в супертяжелом.

34-летний Усик на профессиональном ринге провел 18 боев и во всех одержал победы (13 - нокаутом). Усик становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, после чего защитил пояса в поединке с Тони Беллью и перешел в супертяжи.

В самом престижном дивизионе Усик сперва досрочно победил Чазза Уизерспуна, а в октябре прошлого года по очкам выиграл у Дерека Чисоры.

31-летний Джошуа в профи провел 25 боев. У него 24 победы (22 - нокаутом) и 1 поражение (от Энди Руиса в декабре 2019 года). Чемпионом мира он стал в 2016 году (по версии IBF), а все свои пояса собрал, победив Владимира Кличко и Джозефа Паркера.

В двух последних боях Джошуа взял реванш у Руиса, победив решением судей, а в декабре прошлого года нокаутировал Кубрата Пулева.

Усик уступает Джошуа в габаритах. Рост украинца - 191 см, а британца - 198 см. Размах рук у Усика - 198 см, у Джошуа - 208 см.

Автор: Антон Дударь