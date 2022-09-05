Британский боксер призывает Александра Усика подраться уже в этом году.

Обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри жестко отреагировал на высказывания Эгиса Климаса, который представляет интересы украинца Александра Усика.

Накануне Климас написал в одной из соцсетей написал, что после поражения от Усика Фьюри может провести бой лузеров с Энтони Джошуа.

"Я уничтожу Усика. Этого парня с синдромом маленького человека. Этот Эгис Климас - телка.

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Если он может победить меня, давайте драться в декабре, свора мешковатых бомжар!", – написал Фьюри в Твиттере.

Напомним, в ночь на 21 августа Александр Усик во второй раз победил Энтони Джошуа. Украинец успешно защитил пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе и забрал вакантный титул The Ring.

Тайсон Фьюри свой последний бой провел 24 апреля 2022 года. Циганский король отправил в нокаут мощным апперкотом Диллиана Уайта и защитил свой пояс чемпиона мира WBC. Позже Фьюри объявил о завершении карьеры.

После победы в реванше с Джошуа, Усик бросил вызов Фьюри и Тайсон принял этот вызов.

Ранее в британской прессе появилось сообщение, что бой Усик - Фьюри состоится в Саудовской Аравии 17 декабря. Однако промоутер Александр Красюк, представляющий Усика, опроверг эту информацию, но при этом отметил, что переговоры об организации поединка ведутся.

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