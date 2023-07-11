Поединок Усика против Фьюри может состояться в январе следующего года.

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри все еще может состояться.

Об этом сообщил промоутер Александр Красюк в комментарии NoSmokeSport. Он заявил, что сейчас потенциальной датой поединка за "абсолюта" является 27 января 2024 года.

Отмечается, что сначала саудовцы планировали организовать вечер бокса Усик - Фьюри с поединком Джошуа - Уайлдер в андеркарде 26 декабря 2023 года. Однако эта дата оказалась неудачной, поскольку это следующий день после Рождества, а также день рейтинговых матчей NCAA в США.

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Поэтому базовой датой для ораганизации поединка Усик - Фьюри было выбрано 27 января 2024 года. Кроме того, есть вероятность, что в рамках этого вечера бокса проведут и бой Джошуа - Уайлдер.

Напомним, ранее команды Усика и Фьюри не смогли согласовать условия боя, который планировалось провести в апреле этого года и поединок был сорван.

Таким образом, Александр Усик проведет обязательную защиту своих титулов в бою против претендента по линии WBA Даниэля Дюбуа.

Бой Усик - Дюбуа официально утвержден и пройдет 26 августа в польском городе Вроцлав. Накануне боксеры уже провели пресс-конференцию и первую дуэль взглядов.

Кроме того, официально утвержден также следующий поединок Энтони Джошуа. 12 августа 2023 года британец встретится со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Что касается Тайсона Фьюри, то пока нет официальной информации касательно его следующего соперника. Ожидается, что "Цыганский король" проведет выставочный бой против бывшего чемпиона UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсиса Нганну.

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