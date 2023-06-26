Карл Фроч поделился мнением о срыве боя Фьюри - Усик.

Экс-чемпион мира по боксу Карл Фроч высказался о срыве боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Известный боксер считает, что "Цыганский король" сорвал бой против украинца, так как понял, что не успеет должным образом подготовиться к поединку.

"Если Тайсон Фьюри действительно хочет сразиться с Александром Усиком, то зачем ему требовать разделить гонорар в пропорции 70 на 30, а потом, когда на его условия согласились, разворачиваться и говорить, что бой не состоится? Его блеф раскрыли, и Фьюри понял, что не сможет подготовиться за шесть недель, хотя он и пытался выглядеть как более важный парень.

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Я думаю, что Тайсон Фьюри хочет сразиться с Усиком. Фьюри очень уверен, и у него есть все причины верить, что он может победить Усика, потому что он вдвое больше его, он отличный боец. Фьюри - невероятный супертяжеловес", - приводит слова Фроча BoxingSocial.

Напомним, бой Фьюри против Усика должен был состояться в конце апреля, однако стороны не сумели согласовать условия контракта на поединок.

Сейчас Александр Усик готовится к поединку против регулярного чемпиона WBA Даниэля Дюбуа.

Ожидается, что бой Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском городе Вроцлав.

Добавим, что свой последний бой Александр Усик провел в августе прошлого года. Украинец одержал победу раздельным решением судей в реванше против Энтони Джошуа и защитил титулы WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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