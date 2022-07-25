Сборная США превзошла достижение, ранее принадлежавшее Восточной Германии.

В американском Юджине завершился чемпионат мира по легкой атлетике - одно из главных событий года в мировом спорте.

Первое место в медальном зачете заняла сборная США, которая побила мировой рекорд по количеству завоеванных медалей.

Американцы выиграли 33 медали - 13 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. Сборная США превзошла достижение, ранее принадлежавшее Восточной Германии, которая в 1987-м завоевала 31 медаль.

В 2017-м США были близки к повторению рекорда, но выиграли тогда 30 наград.

Сборная Украины заняла 31-е место в медальном зачете. У украинской команды две медали на ЧМ-2022, обе - в прыжках в высоту. Ярослава Магучих завоевала серебро (2.02 м), хотя боролась за золото. Андрей Проценко выиграл бронзовую медаль, прыгнув на 2.33 метра.

ЧМ-2022 по легкой атлетике. Итоговый медальный зачет

Напомним, что на предыдущем чемпионате мира в Дохе сборная Украины с двумя серебряными наградами заняла 21-е место в медальном зачете.

Самым успешным для Украины до сих пор является чемпионат мира 1997-го, проходивший в Афинах. Тогда украинцы завоевали семь наград (две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую) и заняли пятое место в медальном зачете.

Добавим, что чемпионат мира по легкой атлетике проходил в американском Юджине (Орегон) с 15 по 25 июля. Российские спортсмены не были допущены до соревнований из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине.

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