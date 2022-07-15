Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в США с 15 по 25 июля.

В США пройдет чемпионат мира по легкой атлетике - одно из главных событий года в мировом спорте.

Главный старт года в легкой атлетике стартует в Юджине и пройдет без участия российских и беларуских спортсменов. Представители стран-агрессоров были отстранены от соревнования из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ в Украине.

На пресс-конференции перед стартом турнира глава World Athletics Себастьян Коу обвинил РФ и Беларусь во вторжении в независимое государство.

"Это было сделано с очень четкой точки зрения, и речь шла о честной конкуренции.

Было бы немыслимо провести здесь чемпионат мира со спортсменами из Беларуси и России, двух агрессивных наций, которые вторглись в независимое государство.

Это не изменится в обозримом будущем, в значительной степени из-за проблем, связанных с трудностями с приездом 22 украинских спортсменов, прошедших квалификацию на чемпионат мира", – приводит слова Коу ESPN.

Мировое первенство в Юджине пройдет с 15 по 25 июля. Чемпионат перенесли с прошлого года из-за пандемии COVID-19.

На предыдущем чемпионате мира в Дохе сборная Украины с двумя серебряными наградами заняла 21-е место в медальном зачете.

Отметим, что в составе сборной Украины на ЧМ в Юджине выступят, в частности, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Марина Бех, Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

Ранее УНИАН сообщал, что в Международном олимпийском комитете (МОК) назвали маловероятным участие РФ и Беларуси в Олимпиаде-2024 в Париже.

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