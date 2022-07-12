Шансы спортсменов стран-агрессоров выступить на ОИ-2024 в Париже маловероятные.

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди поделился своим мнением о возможном участии спортсменов стран-агрессоров в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

По мнению Риди, если агрессия против Украины будет продолжаться, то шансы России и Беларуси выступить на следующих летних Олимпийских играх снизятся фактически до нуля.

"Я предполагаю, что общее мнение будет заключаться в том, что они не должны квалифицироваться.

Возникает проблема, когда примерно за два года до Игр начинается квалификационный период, установленный международными федерациями и МОК. У федераций есть четкая инструкция, с которой они согласились в том, что не будут приглашать россиян и белорусов для участия в соревнованиях.

Поэтому, на первый взгляд, маловероятно, что кто-то сможет пройти квалификацию. Кроме тенниса, дзюдо и велоспорта, где федерации поступили иначе", - приводит слова Риди The Guardian.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению.

После этого российский спорт начал погружаться в полную изоляцию. Большинство федераций отстранили россиян и беларусов от участия в их соревнованиях. Однако, есть и такие, которые разрешили выступить спортсменам стран-агрессоров. Так, к примеру, Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян к турниру "Большого шлема" в Улан-Баторе. Это вызвало негативную реакцию у Украины, которая объявила бойкот всем соревнованиям под эгидой организации.

Добавим, что XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее УНИАН сообщал, что МОК отменил трансляцию соревнований в РФ и Беларуси.

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