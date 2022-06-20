Томас Бах намекнул, что в случае окончания войны в Украине санкции против российских спортсменов будут сняты.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на конгрессе Международной федерации плавания в Будапеште поделился мыслями о санкциях против спортсменов из России и Беларуси, введенных из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Бах заявил, что еще не время снимать введенные против спортсменов стран-агрессоров ограничения, но намекнул, что это случится в случае окончания войны в Украине.

"Как всемирные организации мы не должны забывать, что у нас есть федерации, страдающие конфронтациями. Наша позиция относительно санкций и рекомендаций известна, не вижу смысла вспоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, в то же время не стоит забывать о своей главной функции - объединение.

Международная федерация плавания (FINA) следует рекомендациям, что не стоит снимать санкции. Но мы не можем забывать о дилемме - мы всемирная организация, спорт должен объединять. В то же время в спорте все должны подчиняться единым правилам. Мы должны следить за развитием ситуации, за происходящим. И, как я говорил на церемонии в Пекине, нужно дать миру шанс", - приводит слова Баха Inside the Games.

Напомним, что ранее Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" под нейтральным статусом.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования, к которым будут допущены представители России и Беларуси.

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