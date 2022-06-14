Полномасштабная война россии против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены готовы бойкотировать соревнования, к которым будут допущены представители России и Беларуси.

Чиновник сделал соответствующее сообщение на своей странице в Facebook.

"Продолжаем работу по отстранению рф и рб от мирового спортивного движения.

Провел онлайн-совещания с всеукраинскими федерациями по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Обсудили дальнейшие совместные действия по отстранению спортсменов стран-агрессоров от участия в международных соревнованиях.

Полномасштабная война россии против Украины уже унесла жизни более 70 украинских спортсменов и тренеров. Представители рф и рб ищут возможность заявить о себе на международной арене, выступая под нейтральным белым флагом. Это недопустимо. Спортсмены этих стран не могут участвовать в международных соревнованиях ни под своими, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо соглашаются с убийством украинцев, или открыто это поддерживают.

Предложил президентам всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации о недопущении таких случаев.

В случае допуска спортсменов рф и рб к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать о войне, которую начала россия против Украины. Предложил также приглашать президентов международных федераций в Украину. Мы покажем Ирпень и Бучу, Харьков и Чернигов. Они должны знать, что чувствуют украинские спортсмены, когда выходят на старт рядом с представителями стран-агрессоров.

Спортивная общественность едина в своем стремлении сделать спорт рычагом влияния на мировое спортивное движение в борьбе с агрессором и недопущения к участию в международных соревнованиях спортсменов рф и рб.

Мы должны совместно усиливать давление на оккупантов ради скорейшего восстановления мира в Европе", – говорится в заявлении.

Напомним, что ранее Международная федерация дзюдо разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" под нейтральным статусом.

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