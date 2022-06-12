Георгий Зантарая пообещал отказаться от всех своих титулов, если к турниру допустят россиян.

В пятницу, 11 июня, Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила россиянам и белорусам участвовать в турнирах "Большого шлема" в нейтральном статусе.

Несмотря на развязанную Россией войну в Украине, представители стран-агрессоров смогут выступить на ближайшем турнире в Монголии 24-26 июня.

Президент Федерации дзюдо Украины (ФДУ) Михаил Кошляк заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать все международные турниры по дзюдо, пока Международная федерация дзюдо (IJF) не отменит своего решения.

"Я шокирован такой позицией IJF, и как президент Федерации дзюдо Украины, и как простой украинец. Агрессия со стороны России никуда не делась, у нас 107-й день войны, люди гибнут, города горят от российских ракет и артиллерии... Это вообще как?", – написал Кошляк у себя в Facebook.

Решение отказаться от Grand Slam в Улан-Баторе подтвердил и главный тренер мужской сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва. Он заявил, что 11 из 28 российских дзюдоистов в заявке на турнир являются действующими служащими Вооруженных сил РФ.

"В IJF объяснили это тем, что якобы не имеют права ущемлять спортсменов, которые напрямую не имеют отношения к войне в Украине. Мы категорически не согласны с этим.

Если российских и белорусских дзюдоистов начнут допускать к соревнованиям, то украинские спортсмены не будут в них участвовать. 11 из 28 российских дзюдоистов в заявке на турнир Grand Slam в Улан-Баторе являются действующими служащими Вооруженных сил РФ. Они не нейтральные. Это манипуляция.

Они тренируются и ездят на соревнования за деньги государства, которое ведёт против Украины войну.

Не было ни одного антивоенного заявления от российских спортсменов. Не то что "нет войне", даже просто "миру мир" никто не сказал. Зато есть тренера и чемпионы по дзюдо, которые прямо высказывались в поддержку "спецоперации". А за время войны в Украине погибли три украинских тренера по дзюдо: Сергей Ткаченко, Александр Акимов и Ярослав Кашуба", – приводит слова Виталия Дубровы "Страна".

Скандальное решение Международной федерации дзюдо также осудил знаменитый украинский дзюдоист Георгий Зантарая.

Спортсмен заявил, что откажется от всех своих титулов и звания чемпиона мира, если к турниру в Улан-Баторе допустят российских дзюдоистов.

"Только что увидел на официальном сайте Международной федерации дзюдо, что спортсмены из России зарегистрировались для участия в турнире в Улан-Баторе и смогут принять участие под нейтральным статусом кандидата (под флагом Федерации). Напоминаю, что до этого я уже писал, что спорт не может стоять в стороне от политических вопросов, особенно если речь идет о войне.

Именно поэтому я хочу сделать такое важное для меня сообщение: если российским спортсменам разрешат участвовать в турнире - я официально откажусь от всех своих титулов и звания чемпиона мира!

Мне очень досадно, что моя любимая спортивная федерация, которая всегда подчеркивает такие ценности, как мир, единение и дружба, сейчас пассивно поддерживает войну в Украине. Я не буду стоять в стороне, я хочу, чтобы все знали, что пока вы регистрируетесь на турнир - в Украине ежедневно умирают сотни людей, еще тысячи живут под ежедневными обстрелами и взрывами.

Я хочу заверить, что Украина не будет участвовать в турнире, если представители России будут к нему допущены даже под флагом Федерации. Для меня очень важно, чтобы спорт, которым я занимаюсь всю жизнь, и его главные представители были на стороне Украины: страны, где я вырос, жил, работаю и страны, которая сейчас не может полноценно функционировать из-за войны, которую начала Россия!", - написал Зантарая у себя в Facebook.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

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