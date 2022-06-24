Украинская федерация дзюдо осудила решение IJF допустить россиян и белорусов на турнир в Монголии.

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) отреагировала на решение Международной федерации дзюдо (IJF) допустить спортсменов стран-агрессоров на турнир в Монголии под нейтральным флагом.

ФДУ направила открытое письмо в более чем 100 национальных федераций дзюдо с просьбой поддержать полное отстранение спортсменов из РФ и Беларуси от участия в международных соревнованиях.

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Федерации дзюдо Украины.

"До начала войны состав Федерации дзюдо Украины насчитывал более 30 тысяч членов. К сожалению, на данный момент уже более 80% из них не могут продолжать спортивную и тренерскую деятельность.

Многие дзюдоисты прекратили тренировки и вынуждены с оружием в руках защищать территориальную целостность нашей страны.

Провозглашая лозунги о дружбе, солидарности, мире, спорте вне политики, ценности дзюдо, в то же время Международная федерация дзюдо принимает чисто политическое решение, допуская спортсменов из России и Беларуси к участию в олимпийской квалификации.

Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировав рекомендации Международного олимпийского комитета.

Судя по последнему решению, в IJF не знают о десятках тысяч погибших мирных украинских жителей, зверствах российских фашистов в Буче, разрушенных городах, миллионах беженцев, потерявших крышу над головой и вынужденных покинуть свои дома, уничтоженную инфраструктуру, в том числе и спортивную, о миллиардном ущербе, нанесенном российскими агрессорами Украины.

О каком нейтральном статусе спортсменов России и Беларуси мы можем говорить, если эти сборные в течение всего периода войны тренируются централизованно на бюджетные средства своих государств или национальных федераций.

За более чем 120 дней военной агрессии России на территории Украины никто из так называемых "нейтральных спортсменов" и тренеров не выразил свое отношение к войне даже минимальным осуждающим постом в социальных сетях.

Мы уверены, что подавляющее большинство представителей российского дзюдо одурманено безумной пропагандой, поддерживает агрессивную политику и захватническую войну на территории Украины.

В заявке сборной России на турнир Grand Slam в Улан-Баторе, опубликованной на официальном сайте IJF, 28 дзюдоистов, при этом 11 из них являются действующими военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации.

Никого в IJF не смущает, что именно вооруженные силы Российской Федерации ведут захватническую и разрушительную войну на территории нашей страны, а эти так называемые "нейтральные спортсмены" являются действующими представителями ВС РФ и будут нести на мировых татах кроме так называемого "нейтрального статуса" еще и звание воинов ВС РФ.

Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Белоруссии от участия в соревнованиях IJF в любом статусе", – говорится в официальном заявлении ФДУ.

Письмо ФДУ также сопровождают фото- и видеоматериалы, демонстрирующие то, почему российские дзюдоисты не должны участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Напомним, IJF разрешила российским и беларуским спортсменам участвовать в соревновании в Монголии под нейтральным флагом. Это решение осудили Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и ведущие украинские дзюдоисты. В частности, чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая пообещал отказаться от всех своих титулов, если к турнирам будут допускать россиян.

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