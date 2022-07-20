Для Украины это уже вторая медаль на этих соревнованиях.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине.

Квалификацию удалось преодолеть двум украинкам – помимо Магучих в финал прошла Ирина Геращенко, а вот Юлия Левченко не сумела пройти квалификацию.

Ярослава Магучих выступила с результатом 2.02, уступив лишь по количеству попыток Элеонор Паттерсон из Австралии (2.02 м). Высота 2.04 м Ярославе не покорилась.

Другая украинка Ирина Геращенко завершила соревнования на 4-й позиции с личным рекордом (2.00 м). Бронзу завоевала Елена Валлортигара из Италии (тоже 2.00 м).

Чемпионат мира 2022 по легкой атлетике. Юджин (США)

Прыжки в высоту. Женщины. Финал

1. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 2.02 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2.02 м

3. Елена Валлортигара (Италия) – 2.00 м

4. Ирина Геращенко (Украина) – 2.00 м

Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на ЧМ-2022:

"Я радуюсь, что завоевала это серебро. Оно уже второй для меня на чемпионате мира. Была хорошая атмосфера, я наслаждалась своими прыжками. Было очень классно, и я счастлива. Конечно, для наших спортсменов и вообще людей сейчас очень тяжело. Морально сложно соревноваться и сфокусироваться на прыжках, но мы должны делать это и показывать результаты.

Мы должны постоянно говорить, что украинский народ сильный. Мы боремся за независимость и свободу. Мы с вами победим и будем идти до конца", – приводит слова Магучих "Суспільне Спорт".

Эта медаль стала уже второй для Украины на этих соревнованиях. Днем ранее украинец Андрей Проценко завоевал первую для сборной Украины медаль – бронзу в прыжках в высоту.

Добавим, что главный старт года в легкой атлетике проходит без участия российских и беларуских спортсменов. Представители стран-агрессоров были отстранены от соревнования из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ в Украине.

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