Исторический успех Свитолиной, мощный старт легкоатлеток и провал в плавании.

В восьмой день Олимпиады в Токио был разыгран 21 комплект медалей. Украинская сборная пополнила свою копилку, но в медальном зачете опустилась на 65-е место.

Итоги выступления украинских спортсменов 31 июля

Плавание

Владислав Бухов выступил в полуфинале на дистанции 50 м вольным стилем. В этом заплыве украинец показал результат 21.83, и ему не хватило всего лишь 0.05 сек до попадания в топ-8. Владислав не попал в финал.

Метание диска

На своей пятой Олимпиаде выступила украинская метательница диска Наталья Семенова. К сожалению, как и на предыдущих играх, пробиться в финал ей не удалось. В 2004 году в Афинах Наталья заняла 23-е место, в 2008-м в Пекине - 13-е, в 2012-м в Лондоне - 17-е, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - 15-е, а в Токио завершила соревнования 31-й. Отметим, что за все годы независимости в пяти Олимпиадах принимали участие только четыре спортсмена сборной Украины.

Прыжки в длину

Наш легкоатлет Владислав Мазур не смог квалифицироваться в финал. Лучший результат 24-летнего спортсмена стал 7.60 метра - это ему не позволило выйти в финал.

Прыжки на батуте

26-летний украинец Николай Просторов выступил на своей дебютной Олимпиаде в карьере. Первый блин вышел комом: Николай занял лишь 12-е место в квалификации и в финал не попал. В решающую стадию прошли только 8 лучших спортсменов.

Теннис

Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль. В матче за третье место 26-летняя одесситка обыграла представительницу Казахстана. Элина уже прокомментировала этот исторический триумф.

Легкая атлетика

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в полуфинал в дисциплине бег на дистанции 400 метров с барьерами. Еще одна украинка Мария Миколенко, к сожалению, не сумела пробиться в следующий раунд.

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Автор: Артем Будрин