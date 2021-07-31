В восьмой день Олимпиады в Токио был разыгран 21 комплект медалей. Украинская сборная пополнила свою копилку, но в медальном зачете опустилась на 65-е место.
Итоги выступления украинских спортсменов 31 июля
Плавание
Владислав Бухов выступил в полуфинале на дистанции 50 м вольным стилем. В этом заплыве украинец показал результат 21.83, и ему не хватило всего лишь 0.05 сек до попадания в топ-8. Владислав не попал в финал.
Метание диска
На своей пятой Олимпиаде выступила украинская метательница диска Наталья Семенова. К сожалению, как и на предыдущих играх, пробиться в финал ей не удалось. В 2004 году в Афинах Наталья заняла 23-е место, в 2008-м в Пекине - 13-е, в 2012-м в Лондоне - 17-е, в 2016-м в Рио-де-Жанейро - 15-е, а в Токио завершила соревнования 31-й. Отметим, что за все годы независимости в пяти Олимпиадах принимали участие только четыре спортсмена сборной Украины.
Прыжки в длину
Наш легкоатлет Владислав Мазур не смог квалифицироваться в финал. Лучший результат 24-летнего спортсмена стал 7.60 метра - это ему не позволило выйти в финал.
Прыжки на батуте
26-летний украинец Николай Просторов выступил на своей дебютной Олимпиаде в карьере. Первый блин вышел комом: Николай занял лишь 12-е место в квалификации и в финал не попал. В решающую стадию прошли только 8 лучших спортсменов.
Теннис
Элина Свитолина завоевала бронзовую медаль. В матче за третье место 26-летняя одесситка обыграла представительницу Казахстана. Элина уже прокомментировала этот исторический триумф.
Легкая атлетика
Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в полуфинал в дисциплине бег на дистанции 400 метров с барьерами. Еще одна украинка Мария Миколенко, к сожалению, не сумела пробиться в следующий раунд.
Читайте такжеСостоялась церемония награждения Свитолиной на Олимпиаде-2020 (фото)
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.