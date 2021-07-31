Бойцовский характер Элины принес Украине очередную бронзовую медаль.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения в полуфинале на Олимпиаде в Токио играла поединок за бронзовую награду.

В матче за третье место Свитолина встречалась с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№20 в рейтинге WTA).

Первый сет выдался очень сложным для украинки. Элина вообще не могла диктовать свои условия и капитально уступила со счетом 6:1. А вот во второй партии Свитолина прибавила обороты и смогла показать лучшую игру. На тай-брейке наша соотечественница победила и "по-валидольному" вернулась в игру.

В решающей партии события развивались в бешеном темпе: первые три гейма забрала Рыбакина, но Свитолина продемонстрировала бойцовский характер и отыгралась! Семь матчболов понадобилось украинке, чтобы закрыть матч.

Елена Рыбакина (Казахстан) - Элина Свитолина (Украина) - 6:1, 6:7, 4:6.

Напомним, что в матче 1/8 финала Элина в волевом стиле обыграла греческую теннисистку. В 1/16 финала украинка совершила камбэк против австралийки. А в 1/32 финала одесситка переиграла немку.

Это пятая медаль для Украины на Играх в Токио! И все бронзовые пока. А медаль Свитолиной стала первой в истории независимой Украины на олимпийских турнирах по теннису.

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Элина Свитолина: выступление в Токио-2020

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде. Никогда ранее представители Украины ни в женском, ни в мужском теннисе не играли в полуфинале в одиночном разряде.

Предыдущий рекорд принадлежал также Свитолиной - на Играх в Рио в 2016 году она дошла до четвертьфинала.

В парном разряде сестры Бондаренко играли в полуфинале Пекина-2008, уступив сестрам Уильямс.

Автор: Артем Будрин