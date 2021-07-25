В сложных поединках украинки смогли пробиться дальше.

Украинские сестры-теннисистки Надежда и Людмила Киченок квалифицировались во второй раунд Олимпиады-2020, обыграв в трех сетах представительниц Индии - Саню Мирзу и Анкиту Райну.

Украинки провалили первую партию, проиграв всухую со счетом 0:6, но потом добавили оборотов и устроили камбэк. Сестры в драматическом стиле взяли второй сет: они победили на тай-брейке со счетом 7:6 (7:0). А в решающей партии они тоже оказались чуточку сильнее - 10:8.

В следующем круге сестры встретятся с победителями пары Хорватия (Юрак/Векич) - США (Меличар/Риск).

Людмила Киченок / Надежда Киченок - Саня Мирза / Анкита Райна - 0:6, 7:6, 10:8

Тем временем Элина Свитолина в одиночном разряде стартовала с победы. 26-летняя звезда украинского спорта не без проблем справилась с немкой Зигемунд Лаурой. Элина контролировала игру, но на каком-то этапе едва не позволила вернуться сопернице в игру. Впрочем, украинка дожала оппонентку.

Элина Свитолина - Лаура Зигемунд - 6:3, 5:7, 6:4

В 1/16 финала Свитолина сыграет против представительницы Австралии Айлы Томлянович.

Напомним, что вторая ракетка Украины прекратила свои выступления в Токио.

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Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертое место в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

Автор: Артем Будрин