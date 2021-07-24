Даяна Ястремская вылетела уже в первом круге.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться во второй круг олимпийского турнира в Токио.

В матче 1-го круга Ястремская проиграла Лейле Анне Фернандес из Канады, которая занимает 72-е место в мировом рейтинге.

Матч продлился 2 часа 7 минут и завершился поражением Ястремской в трех сетах - 3:6, 6:3, 0:6.

Отметим, что для Ястремской Олимпиада в Токио - это первый крупный турнир после оправдания в деле о допинге.

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В Токио Ястремская выступит также в парном разряде, где сыграет с Элиной Свитолиной.

Элина Свитолина в одиночном разряде стартует 25 июля матчем против немки Лауры Зигемунд.

В парном разряде также выступят Надежда и Людмила Киченок. В первом круге они сыграют представительницами Индии Саней Мирзой и Анкитой Райной.

Автор: Антон Дударь