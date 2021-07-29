Соперница из Чехии оказалась слишком мощной для нашей соотечественницы.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в финал теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В матче 1/2 финала Свитолина, которая посеяна под четвертым номером, проиграла сопернице из Чехии Маркете Вондроушовой (№42 в рейтинге WTA).

Матч завершился по итогам двух сетов - 6:3, 6:1.

Первый сет остался за чешкой - 6:3. Свитолина должна была снова надеяться на камбэк. В Токио для нее такой сценарий стал привычным. Однако на этот раз украинке не хватило сил на волевую победу. Второй сет она проиграла почти без шансов - 6:1.

В финале за золотую медаль Вондроушова сыграет против представительницы Швейцарии Белинды Бенчич (№ 12 WTA). Свитолина в матче за бронзу сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (№20 WTA).

Напомним, что в матче 1/8 финала Элина в волевом стиле обыграла греческую теннисистку. В 1/16 финала украинка совершила камбэк против австралийки. А в 1/32 финала одесситка переиграла немку.

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Элина Свитолина: выступление в Токио-2020

Элина Свитолина стала первой украинкой, которая вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде. Никогда ранее представители Украины ни в женском, ни в мужском теннисе не играли в полуфинале в одиночном разряде.

Предыдущий рекорд принадлежал также Свитолиной - на Играх в Рио в 2016 году она дошла до четвертьфинала.

В парном разряде сестры Бондаренко играли в полуфинале Пекина-2008, уступив сестрам Уильямс.

Автор: Артем Будрин