Теннис на Олимпиаде-2020: Свитолина и сестры Киченок пробились в следующий раунд

Украина сохранила представительниц как в одиночном разряде, так и в парном.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио. В напряженном матче второго круга Свитолина обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович. Матч длился 2 часа 23 минуты и завершился волевой победой украинки в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:4. В 1/8 финала Свитолина 27 июля сыграет с представительницей Греции Марией Саккари. Читайте такжеОлимпиада-2020: сестры Киченок оформили героический камбэк, а Свитолина одержала непростую победу Людмила и Надежда Киченок во втором круге парного турнира победили итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини и пробились в четвертьфинал. Соперницы провели на корте 1 час 48 минут. Украинки победили со счетом 7:6, 6:2. Далее украинский дуэт сыграет против представительниц ОКР Вероники Кудерметовой и Елены Весниной. Украина на теннисном турнире Олимпиады-2020 В одиночном разряде Украину также представляла Даяна Ястремская, но она проиграла уже в первом раунде.

В парном разряде Ястремская и Элина Свитолина не смогли пройти во второй круг - в двух сетах они проиграли Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции - 2:6, 4:6. Автор: Антон Дударь

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