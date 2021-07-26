Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады в Токио.
В напряженном матче второго круга Свитолина обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович.
Матч длился 2 часа 23 минуты и завершился волевой победой украинки в трех сетах - 4:6, 6:3, 6:4.
В 1/8 финала Свитолина 27 июля сыграет с представительницей Греции Марией Саккари.
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Людмила и Надежда Киченок во втором круге парного турнира победили итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини и пробились в четвертьфинал.
Соперницы провели на корте 1 час 48 минут. Украинки победили со счетом 7:6, 6:2.
Далее украинский дуэт сыграет против представительниц ОКР Вероники Кудерметовой и Елены Весниной.
Украина на теннисном турнире Олимпиады-2020
- В одиночном разряде Украину также представляла Даяна Ястремская, но она проиграла уже в первом раунде.
- В парном разряде Ястремская и Элина Свитолина не смогли пройти во второй круг - в двух сетах они проиграли Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции - 2:6, 4:6.