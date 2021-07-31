Китай и США сейчас имеют одинаковое количество медалей, но по дополнительным показателям Поднебесная расположилась выше.

Завершился еще один день Олимпийских игр в Токио. 31 июля был разыгран 21 комплект наград в 14 видах спорта.

Сборная Китая продолжает держать лидерство. У китайцев в активе 21 золотая награда. Япония имеет 17 золотых медалей, а в США - 16.

Сборная Украины в медальном зачете потеряла еще семь позиций по сравнению с предыдущим днем. С пятью бронзовыми наградами Украина располагается на 65-й строчке.

Медальный зачет Олимпиады в Токио

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада продлится до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после седьмого дня.

Автор: Артем Будрин