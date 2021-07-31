Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в полуфинал Игр в Токио в дисциплине бег на дистанции 400 метров с барьерами.
Обе украинки уверенно выиграли свои предыдущие забеги. Ткачук продемонстрировала результат 54.80, а Рыжикова показала еще лучшее время - 54.56. У Рыжиковой третий результат среди всех участников, а у Ткачук - седьмой.
Еще одна украинка Мария Миколенко, к сожалению, не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав шестой - ее время 57.86.
Отметим, что 31-летняя Рыжикова является серебряной медалисткой лондонской Олимпиады-2012 в эстафете 4Х400 м.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Еще одну бронзу в копилку украинской сборной принесли стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук. Четвертую награду для Украины завоевал пловец Михаил Романчук.
Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. А Яков Хаммо проиграл схватку за бронзу в дзюдо.