Анна Рыжикова квалифицировалась в полуфинал в беге на дистанции 400 метров с барьерами.

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в полуфинал Игр в Токио в дисциплине бег на дистанции 400 метров с барьерами.

Обе украинки уверенно выиграли свои предыдущие забеги. Ткачук продемонстрировала результат 54.80, а Рыжикова показала еще лучшее время - 54.56. У Рыжиковой третий результат среди всех участников, а у Ткачук - седьмой.

Еще одна украинка Мария Миколенко, к сожалению, не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав шестой - ее время 57.86.

Отметим, что 31-летняя Рыжикова является серебряной медалисткой лондонской Олимпиады-2012 в эстафете 4Х400 м.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин