Украинская теннисистка Элина Свитолина эмоционально отреагировала на свою победу в матче за третье место. 26-летняя звезда отечественного спорта одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину и завоевала бронзовую медаль.
После игры Элина дала флеш-интервью для UA: Первый.
"После проигрыша было очень тяжело вернутся снова в колею. После победы невероятные ощущения. Если честно, я пыталась бороться до конца, проигрывала во втором сете и в третьем тоже. Было очень мало шансов, но я пыталась бороться до конца. Отдала все силы, которые оставались", - отметила Свитолина.
"Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятна. В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще непросто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас все идет навылет, а тут игра за третье место".
"Переломить ход событий во втором сете, а потом вернуться в третьем - я потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою - все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. Эта бронза для меня много чего значит".
"Было потрачено невероятно много сил за всю эту неделю. Я проигрывала в некоторых матчах. Было потрачено много психологических сил и нервов. Эта медаль имеет для меня большое значение. Я очень рада, что это произошло именно здесь. Это очень невероятные ощущения", - добавила Элина.
Всего это пятая медаль для Украины на Играх в Токио - все награды у нас пока что бронзовые.
Напомним, что в полуфинале Свитолина уступила чешской теннисистке.
Элина Свитолина: выступление в Токио-2020
- Элина Свитолина стала первой украинкой, которая вышла в полуфинал Олимпиады в одиночном разряде. Никогда ранее представители Украины ни в женском, ни в мужском теннисе не играли в полуфинале в одиночном разряде.
- Предыдущий рекорд принадлежал также Свитолиной - на Играх в Рио в 2016 году она дошла до четвертьфинала.
- В матче 1/8 финала Элина в волевом стиле обыграла греческую теннисистку. В 1/16 финала украинка совершила камбэк против австралийки. А в 1/32 финала одесситка переиграла немку.