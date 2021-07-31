Медаль Свитолиной стала первой в истории независимой Украины на олимпийских турнирах по теннису.

Украинская теннисистка Элина Свитолина эмоционально отреагировала на свою победу в матче за третье место. 26-летняя звезда отечественного спорта одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину и завоевала бронзовую медаль.

После игры Элина дала флеш-интервью для UA: Первый.

"После проигрыша было очень тяжело вернутся снова в колею. После победы невероятные ощущения. Если честно, я пыталась бороться до конца, проигрывала во втором сете и в третьем тоже. Было очень мало шансов, но я пыталась бороться до конца. Отдала все силы, которые оставались", - отметила Свитолина.

"Я думаю, что именно характер меня вернул в матч. Эта победа просто невероятна. В первом сете где-то, наверное, нервы сыграли. В принципе, я была настроена достаточно хорошо, но в теннисе вообще непросто после проигрыша возвращаться в турнир, потому что у нас все идет навылет, а тут игра за третье место".

"Переломить ход событий во втором сете, а потом вернуться в третьем - я потратила все силы, которые возможно. Сейчас стою - все болит и ноги не держат, но я рада, что смогла победить. Эта бронза для меня много чего значит".

"Было потрачено невероятно много сил за всю эту неделю. Я проигрывала в некоторых матчах. Было потрачено много психологических сил и нервов. Эта медаль имеет для меня большое значение. Я очень рада, что это произошло именно здесь. Это очень невероятные ощущения", - добавила Элина.

Всего это пятая медаль для Украины на Играх в Токио - все награды у нас пока что бронзовые.

Напомним, что в полуфинале Свитолина уступила чешской теннисистке.

Элина Свитолина: выступление в Токио-2020

Автор: Артем Будрин