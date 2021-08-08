8 августа в 14:00 по киевскому времени в Токио состоится торжественная церемония закрытия Олимпийских игр-2020. На соревнованиях в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей.
Людмиле Лузан доверили нести государственный флаг Украины на церемонии закрытия Игр. 24-летняя уроженка Ивано-Франковска в гребле на байдарках и каноэ в Токио завоевала две награды: серебряную и бронзовую медаль.
Сама Людмила призналась, что такое решение для нее стало сюрпризом.
"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я также не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением ожидаю этого момента. Это самое яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива", - поделилась впечатлениями Лузан.
Украина на Олимпиаде в Токио: главное
- На Олимпиаде в Токио Украину представляли 157 спортсменов.
На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.
За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.
Украина завоевала в Токио 12 бронзовых медалей. Их выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина, Алла Черкасова и Ирина Коляденко (обе - в вольной борьбе), Марта Федина и Анастасия Савчук (в дуэте в артистическом плавании), Людмила Лузан (в гребле), каратист Станислав Горуна, украинская сборная в артистическом плавании, а также Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В активе Украины 6 серебряных наград. 1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров. 4 августа борец греко-римского стиля Парвиз Насибов тоже стал серебряным призером. Каратистка Анжелика Терлюга также завоевала серебро. 7 августа серебряные награды выиграли Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (в каноэ-двойке) и боксер Александр Хижняк. 8 августа последнюю серебряную медаль Украине принесла велосипедистка Елена Старикова.
Золотую награду на Играх в Токио для Украины завоевал Жан Беленюк.