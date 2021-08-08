Людмила Лузан будет знаменосцем сборной Украины.

8 августа в 14:00 по киевскому времени в Токио состоится торжественная церемония закрытия Олимпийских игр-2020. На соревнованиях в Токио украинские спортсмены завоевали 19 медалей.

Людмиле Лузан доверили нести государственный флаг Украины на церемонии закрытия Игр. 24-летняя уроженка Ивано-Франковска в гребле на байдарках и каноэ в Токио завоевала две награды: серебряную и бронзовую медаль.

Сама Людмила призналась, что такое решение для нее стало сюрпризом.

"Для меня это очень большая честь. Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я также не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! С нетерпением ожидаю этого момента. Это самое яркое завершение токийской Олимпиады! Я очень счастлива", - поделилась впечатлениями Лузан.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Артем Будрин