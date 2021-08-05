Олимпийские игры в Токио: все медали Украины (фото)

Сборная Украины уже превзошла результат, показанный пять лет назад в Рио.

Сборная Украины по состоянию на 5 августа завоевала на Олимпиаде в Токио 13 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 9 бронзовых. Все медали Украины на Олимпиаде в Токио ЗОЛОТО Жан Беленюк. Греко-римская борьба, весовая категория 87 кг СЕРЕБРО Михаил Романчук. Плавание, 1500 метров вольным стилем Парвиз Насибов. Греко-римская борьба, весовая категория 67 кг Анжелика Терлюга. Карате, весовая категория 55 кг БРОНЗА Дарья Белодед. Дзюдо, весовая категория 48 кг Игорь Рейзлин. Фехтование на шпагах Елена Костевич и Олег Омельчук. Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, микст Михаил Романчук. Плавание, 800 метров вольным стилем Элина Свитолина. Теннис Алла Черкасова. Вольная борьба, весовая категория 68 кг Ирина Коляденко. Вольная борьба, весовая категория 62 кг Марта Федина и Анастасия Савчук. Артистическое плавание, дуэт Людмила Лузан. Гребля на каноэ-одиночках, 200 метров Украина на Олимпиаде в Токио: главное На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

По количеству наград Украина уже превзошла свой результат на Олимпийских играх в Рио в 2016 году. Автор: Антон Дударь

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