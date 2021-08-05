Жан Беленюк / фото REUTERS

Сборная Украины по состоянию на 5 августа завоевала на Олимпиаде в Токио 13 медалей: 1 золотую, 3 серебряные и 9 бронзовых.

Все медали Украины на Олимпиаде в Токио

ЗОЛОТО

Жан Беленюк. Греко-римская борьба, весовая категория 87 кг

Жан Беленюк / фото REUTERS

СЕРЕБРО

Михаил Романчук. Плавание, 1500 метров вольным стилем

Михаил Романчук / фото REUTERS

Парвиз Насибов. Греко-римская борьба, весовая категория 67 кг

Парвиз Насибов / фото REUTERS

Анжелика Терлюга. Карате, весовая категория 55 кг

БРОНЗА

Дарья Белодед. Дзюдо, весовая категория 48 кг

Дарья Белодед / фото REUTERS

Игорь Рейзлин. Фехтование на шпагах

Игорь Рейзлин / фото REUTERS

Елена Костевич и Олег Омельчук. Стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров, микст

Елена Костевич и Олег Омельчук / фото REUTERS

Михаил Романчук. Плавание, 800 метров вольным стилем

Михаил Романчук / фото REUTERS

Элина Свитолина. Теннис

Элина Свитолина / фото REUTERS

Алла Черкасова. Вольная борьба, весовая категория 68 кг

Алла Черкасова / фото REUTERS

Ирина Коляденко. Вольная борьба, весовая категория 62 кг

Ирина Коляденко / фото REUTERS

Марта Федина и Анастасия Савчук. Артистическое плавание, дуэт

Марта Федина и Анастасия Савчук / фото REUTERS

Людмила Лузан. Гребля на каноэ-одиночках, 200 метров

Людмила Лузан / фото REUTERS

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Автор: Антон Дударь