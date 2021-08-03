Сборная Украины гарантировала себе как минимум две новые серебряные награды.

3 августа на Олимпийских Играх в Токио было разыграно 28 комплектов медалей в восьми видах спорта.

Украинская сборная усилиями Аллы Черкасовой пополнила копилку наград, но опустилась в медальном зачете на 61-е место.

Итоги выступления украинских спортсменов 3 августа

Борьба

Жан Беленюк и Парвиз Насибов, выступающие в борьбе греко-римского стиля, провели замечательный день. По его итогам оба квалифицировались в финал, где проведут схватку за золотую медаль. Это значит, что минимум серебряные награды они себе гарантировали. Беленюк одолел в полуфинале хорватского спортсмена, а Насибов в драматическом бою ликвидировал египтянина.

В вольной борьбе Ирина Коляденко дошла до полуфинала, где уступила борчине из Кыргызстана. Теперь Ирине 4 августа предстоит провести схватку за бронзовую медаль. Алла Черкасова, к слову, свой бой за бронзовую награду выиграла.

Легкая атлетика

Звездная Марина Бех-Романчук в прыжках в длину заняла лишь 5-е место. Таким образом, одна из главных надежд Украины на медаль не оправдалась.

Сергею Смелику не удалось выйти в полуфинал в беге на 200 метров. В беге на 400 метров среди женщин Украину представляла Татьяна Мельник. Она тоже не квалифицировалась в полуфинал. Мельник заняла последнее, восьмое, место в своем забеге.

Игорь Мусиенко был единственным представителем Украины в мужских соревнованиях по толканию ядра. 27-летний Мусиенко не прошел в финал. Он, к сожалению, продемонстрировал предпоследний результат.

Артистическое плавание

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с третьим показателем пробились в финал. 12 дуэтов (включая украинские) 4 августа посоревнуются за награды.

Гребля

Также состоялись соревнования в спринте на каноэ-двойке среди мужчин. На полуфинальных заездах Украину представлял тандем в лице Павла Алтухова и Дмитрия Янчука. Наши ребята не смогли пробиться в финал. В своем полуфинале украинская пара заняла последнее - пятое место.

Спортивная гимнастика

Состоялся финал в параллельных брусьях спортивной гимнастики у мужчин. Украинец Петр Пахнюк занял седьмое место. Впервые в истории в этом виде спорта Украина завершила Олимпиаду без медали.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже шесть бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина и Алла Черкасова (по вольной борьбе).

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Артем Будрин