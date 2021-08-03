Ирина Коляденко (справа) уступила чемпионке мира / фото REUTERS
Украинка Ирина Коляденко остановилась в шаге от финала в соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде в Токио.
На старте соревнований Коляденко "на туше" победила представительницу Нигерии Аминат Адении. В четвертьфинале она также положила соперницу на лопатки - украинка одолела Лун Цзя из Китая.
В полуфинале Коляденко встретилась с чемпионкой мира 2019 года Айсулуу Тыныбековой из Киргизстана.
К сожалению, украинская спортсменка уступила - 0:10.
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Поединок за бронзовую медаль украинка проведет 4 августа.
Успехи украинцев в борьбе на Олимпиаде в Токио
- 3 августа сразу два украинца вышли в финал Олимпийских игр в греко-римской борьбе - это Жан Беленюк и Парвиз Насибов.
- Украинка Алла Черкасова 3 августа поборется за бронзу в весе 68 кг в вольной борьбе.
- Ленур Темиров был близок к медали в греко-римской борьбе, но потерпел досадное поражение в поединке за бронзу.