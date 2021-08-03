Алла Черкасова в поединке за бронзу положила на лопатки соперницу из Японии.

Украинка Алла Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио.

В поединке за бронзу в весовой категории 68 кг украинка боролась с представительницей Японии, олимпийской чемпионкой Рио-2016 Сарой Досе.

Украинка победила "на туше", положив соперницу на лопатки.

Для Черкасовой это первая олимпийская медаль в карьере.

Напомним, что на пути к бронзовой награде украинка прошла Агнешку Вещек из Польши (11:0) и Анну Шель из Германии (6:0).

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В полуфинале чемпионка мира-2018 Черкасова встречалась с действующей чемпионкой мира Тамирой Менса-Сток из США и в напряженной схватке уступила ей со счетом 4:10.

Алла Черкасова: достижения и последняя Олимпиада в карьере

32-летняя уроженка Львова Черкасова - одна из самых титулованных украинских борчих.

На чемпионатах мира Черкасова выигрывала золото (в 2018 году) и бронзу (в 2010-м).

Она становилась чемпионкой Европы в 2019 году, а также выиграла на ЧЕ одно серебро и три бронзы. Также в активе Черкасовой бронзовая медаль на Европейских играх-2019.

"У меня сын попросил медаль. Я готова сделать все, чтобы привезти ему медаль. Это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту", - говорила Черкасова про Игры в Токио.

Автор: Антон Дударь