Алла Черкасова в напряженном поединке проиграла действующей чемпионке мира.

Украинка Алла Черкасова не смогла выйти в финал Олимпийских игр в вольной борьбе.

Черкасова, которая выступает в весовой категории 68 кг, на пути к полуфиналу прошла Агнешку Вещек из Польши (11:0) и Анну Шель из Германии (6:0).

В полуфинале чемпионка мира-2018 Черкасова встречалась с действующей чемпионкой мира Тамирой Менса-Сток из США.

Украинка сперва уступала (0:2), затем вышла вперед (4:2), но американка тут же сравняла счет, а в дальнейшем вырвала победу в схватке. Итоговый счет - 4:10.

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3 августа Черкасова будет бороться за олимпийскую бронзу.

Алла Черкасова: достижения и последняя Олимпиада в карьере

32-летняя уроженка Львова Черкасова - одна из самых титулованных украинских борчих.

На чемпионатах мира Черкасова выигрывала золото (в 2018 году) и бронзу (в 2010-м).

Она становилась чемпионкой Европы в 2019 году, а также выиграла на ЧЕ одно серебро и три бронзы. Также в активе Черкасовой бронзовая медаль на Европейских играх-2019.

"У меня сын попросил медаль. Я готова сделать все, чтобы привезти ему медаль. Это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту", - сказала Черкасова про Игры в Токио.

Автор: Антон Дударь