Марта Федина и Анастасия Савчук претендуют на медаль.

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук успешно выступили во втором раунде квалификации Олимпийских игр в соревновании дуэтов в артистическом плавании.

В технической предварительной программе Федина и Савчук набрали 94,8620 баллов и стали третьими.

Стоит отметить, что баллы за техническую программу будут учитываться в финале.

По итогам двух раундов квалификации украинки также показали третий результат. В сумме они набрали 188,7953 балла, уступив только китаянкам (95,5499) и представительницам ОКР (97,1079).

Читайте такжеПоборется за бронзовую медаль: украинка Коляденко проиграла в полуфинале Олимпиады

Финал состоится 4 августа. В нем выступят 12 дуэтов.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже шесть бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров), теннисистка Элина Свитолина и Алла Черкасова (в вольной борьбе).

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Антон Дударь