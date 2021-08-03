Украина потеряла еще одну надежду на медаль.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук осталась без медали Олимпийских игр в прыжках в длину.

В финале украинка сделала пять заступов в шести попытках. В своей единственной успешной попытке она прыгнула на 6,88 метра.

Этого оказалось достаточно, чтобы занять лишь пятое место.

В призовую тройку вошли Малайка Михамбо из Германии (7,00 метра), Бритни Риз из США (6,97) и норвежка Есе Бруме (6,97).

"Откровенно говоря, прыгалось в финале нелегко, но боролась до последнего. Я сегодня разочарована своими прыжками. Имеем, что имеем", - сказала Бех-Романчук после финала.

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"Прежде всего огорчает то, что я разочаровала своих болельщиков, не удалось достичь того, зачем мы сюда приехали", - добавила спортсменка.

Напомним, Бех-Романчук является женой пловца Михаила Романчука, который в Токио выиграл серебряную и бронзовую награды.

Марина Бех-Романчук: достижения

На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.

На чемпионатах Европы украинка побеждала в 2021 году (в помещении), а также выигрывала серебро в 2018 году (на открытом воздухе) и в 2019-м (в помещении).

Перед поездкой на Олимпиаду Бех-Романчук выиграла этап "Бриллиантовой лиги".

Личным рекордом украинки является прыжок на 6,93 м.

Автор: Антон Дударь