Украинские спортсмены упустили несколько шансов на медали, но успешно выступили в легкой атлетике.

2 августа на Олимпийских играх в Токио было разыграно 22 комплекта медалей в девяти видах спорта.

Украинская сборная не смогла пополнить копилку медалей и опустилась в медальном зачете на 60-е место.

Итоги выступления украинских спортсменов 2 августа

Борьба

Борец греко-римского стиля Ленур Темиров уступил в поединке за бронзу против соперника из Китая. Поражение получилось максимально обидным - схватка завершилась со счетом 1:1, но украинец проиграл, так как китаец совершил последнее активное действие в поединке.

"Очень жаль, но я не жалею, что сюда приехал и отстаивал честь Украины. Это для меня большая честь. Хочу извиниться перед всеми, кто за меня болел. Возможно, я где-то не оправдал ожидания", - сказал Темиров после поединка.

Алла Черкасова в вольной борьбе не смогла пробиться в финал. В полуфинальной схватке она проиграла действующей чемпионке мира со счетом 4:10. 3 августа украинку ждет поединок за бронзу.

Стрельба

Еще одно досадное поражение случилось в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 50 метров, где Украину представляли Олег Царьков и Сергей Кулиш. Первый не прошел в финал, а вот второй не только прошел, но и держался там в тройке лидеров, однако выстрелил по чужой мишени. Кулиш получил штраф, опустился на восьмое место и выбыл из борьбы за медаль.

Павел Коростылев не смог выйти в финал Олимпиады в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров. В квалификации он занял девятое место.

Легкая атлетика

Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал в беге с барьерами на дистанции 400 метров, причем бежать пришлось под ливнем. Они финишировали третьими в своих полуфиналах, показав общий седьмой и восьмой результаты. Финал состоится 4 августа.

Также в финал пробился Михаил Кохан, который выступает в метании молота. Украинец во второй попытке метнул на 78,36 метра и получил прямую путевку в финал, который запланирован на 4 августа (норматив для прямого выхода в финал - 77,50 метра). В квалификации Кохан стал пятым. Еще один украинец Глеб Пискунов в финал не прошел.

Марина Килипко прошла в финал Олимпиады в прыжках с шестом. Она взяла высоту 4,55 метра и заняла общее 15-е место в квалификации.

В прыжках с трамплина Олег Колодий занял 22-е место и остался без финала.

Гребля

Дмитрий Янчук и Павел Алтухов прошли в полуфинал Олимпиады в гребле на каноэ-двойке на дистанции 100 метров, показав второй результат в своем заезде. Мария Кичасова-Скорик и Юлия Юрийчук (байдарки-одиночки, 200 метров) не смогли пробиться в полуфинал, заняв четвертое и пятое места в своих заездах соответственно. Также не преодолели четвертьфинал Людмила Куклиновская и Анастасия Тодорова, выступавшие в гребле на байдарках-двойках на 500-метровке.

Велоспорт

Елена Старикова и Людмила Басова в командном спринте в велотреке заняли восьмое место. В четвертьфинале они уступили соперницам из Германии, а затем - Польше в борьбе за 7-8 места.

Артистическое плавание

Украинки Марта Федина и Анастасия Савчук в соревновании дуэтов в произвольной предварительной программе выступили успешно, заняв третье место. Впереди их ждет еще два выступления.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Антон Дударь