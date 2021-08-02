Анна Рыжикова и Виктория Ткачук будут бороться за медали.

Украинские легкоатлетки Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал Олимпиады в беге с барьерами на дистанции 400 метров.

В полуфинале Рыжикова финишировала с результатом 54,23, а Ткачук - 54,25. Обе заняли в своих забегах третьи места.

Погода в Токио подвела - спортсменкам пришлось бежать под сильным дождем.

В финал обе украинки попали в качестве так называемых "лаки-лузеров". Напрямую в финал вышли по две лучшие спортсменки из каждого полуфинала, а украинки показали седьмой и восьмой результат.

Стоит отметить, что ранее Украина на Олимпийских играх ни разу не была представлена двумя спортсменками в финале этой дисциплины.

Финальный забег состоится 4 августа. В нем выступят восемь спортсменок.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

На Олимпиаде в Токио Украину представляют 157 спортсменов. Они выступят в 29 видах.

На церемонии открытия Игр флаг Украины несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

За золотые медали на Олимпиаде украинские спортсмены получат 125 тысяч долларов, за серебряные - 80, за бронзовые - 55.

Украина завоевала в Токио уже пять бронзовых медалей. Первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Также бронзовые награды завоевали шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук (в дуэте), пловец Михаил Романчук (на дистанции 800 метров) и теннисистка Элина Свитолина.

1 августа Украина завоевала первую серебряную медаль - пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров.

Павел Коростылев и Елена Костевич заняли четвертые места в пулевой стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров. Дзюдоист Яков Хаммо тоже был близок к медали, но уступил в поединке за бронзу. Также поединок за третье место проиграл борец греко-римского стиля Ленур Темиров.

Автор: Антон Дударь