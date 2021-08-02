Китай уходит в отрыв, а Украина вновь теряет позиции.

На Олимпийских играх в Токио завершился десятый день соревнований.

Сборная Китая завоевала уже 29 золотых наград и оторвалась от ближайших преследователей в медальном зачете.

В топ-10 произошло только одно изменение - сборная Германии 2 августа завоевала сразу два золота и поднялась на восьмое место, а Италия выпала из десятки лучших.

Украинская сборная завершила этот день без медалей и опустилась на 60-е место в зачете.

Медальный зачет Олимпиады 2 августа

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после восьмого дня.

Автор: Антон Дударь