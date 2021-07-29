На Олимпиаде-2020 завершился шестой соревновательный день. 29 июля в Токио было разыграно 17 комплектов медалей.
По итогам дня сборная Китая вернулась на первое место, обойдя хозяев соревнований. У Китая и Японии - одинаковое количество золотых медалей (по 15), но у представителей Поднебесной на три серебряные награды больше.
Сборная Украины завоевала четвертую бронзовую медаль - ее принес пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров. По итогам дня Украина потеряла в медальном зачете еще две позиции.
Отметим, что по общему количеству медалей (4) Украина занимает 17-е место.
Олимпиада-2020: главное
Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".
На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Олимпийские игры: медальный зачет после пятого дня.