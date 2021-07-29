Китай вернул себе первое место, а Украина пока выигрывает только бронзовые медали.

На Олимпиаде-2020 завершился шестой соревновательный день. 29 июля в Токио было разыграно 17 комплектов медалей.

По итогам дня сборная Китая вернулась на первое место, обойдя хозяев соревнований. У Китая и Японии - одинаковое количество золотых медалей (по 15), но у представителей Поднебесной на три серебряные награды больше.

Сборная Украины завоевала четвертую бронзовую медаль - ее принес пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров. По итогам дня Украина потеряла в медальном зачете еще две позиции.

Отметим, что по общему количеству медалей (4) Украина занимает 17-е место.

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после пятого дня.

Автор: Антон Дударь