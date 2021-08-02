Ленур Темиров был очень близок к медали, но остался без нее.

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров не сумел завоевать бронзовую медаль Олимпиады в Токио, потерпев досадное поражение в поединке за третье место.

Соперником Темирова, который выступает в весе до 60 кг, в поединке за бронзу был китаец Валиханем Сайлике.

Схватка проходила с преимуществом украинца, однако завершилась со счетом 1:1. Бронзовая медаль досталась китайцу, так как он совершил последнее активное действие в поединке.

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Ранее на Олимпиаде Темиров победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликияна из Армении (8:4). В полуфинале украинец встречался с действующим чемпионом мира Кеничиро Фумите из Японии и потерпел поражение со счетом 1:5.

Ленур Темиров: что о нем известно

Темиров родился в Узбекистане. Он крымский татарин по происхождению и проживал в Симферополе.

До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012.

После аннексии Крыма в 2014 году он стал выступать за Россию, но в 2018 году вернулся в Украину.

В составе украинской сборной в 2018 году он выиграл бронзу чемпионата мира, а в 2019 и 2020-м бронзовые награды чемпионата Европы.

На Олимпиаде в Токио Темиров представлял Полтавскую область.

Автор: Антон Дударь