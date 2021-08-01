Борец Ленур Темиров не сумел пробиться в финал.

Украинский борец крымскотатарского происхождения Ленур Темиров не сумел пробиться в финал Олимпийских игр.

Темиров, который выступает в греко-римской борьбе в весе до 60 кг, в Токио победил Эльмурата Тасмурадова из Узбекистана (5:0) и Армена Меликияна из Армении (8:4).

В полуфинале украинец встретился с действующим чемпионом мира Кеничиро Фумите из Японии. Темиров потерпел поражение со счетом 1:5.

"Очень обидно, но мы не опускаем руки и работаем дальше", - сказал украинец после поединка.

Читайте также"Доволен вторым местом": украинский пловец Романчук рассказал, что помешало завоевать золотую медаль

2 августа Темиров будет бороться за бронзовую медаль.

Ленур Темиров: что о нем известно

Темиров родился в Узбекистане. Он крымский татарин по происхождению и проживал в Симферополе.

До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал на Олимпиаде-2012.

После аннексии Крыма в 2014 году он стал выступать за Россию, но в 2018 году вернулся в Украину.

В составе украинской сборной в 2018 году он выиграл бронзу чемпионата мира, а в 2019 и 2020-м бронзовые награды чемпионата Европы.

На Олимпиаде в Токио Темиров представляет Полтавскую область.

Автор: Антон Дударь