Первая пятерка лидеров не изменилась.

На Олимпийских играх в Токио завершился одиннадцатый день соревнований.

Сборная Китая завоевала уже 32 золотые награды, в то время, как команды США и Японии имеют соответственно 24 и 19 медалей первой пробы.

Украинская сборная опустилась на 61-е место в зачете, несмотря на то, что Алла Черкасова в дисциплине вольная борьба завоевала бронзу. Украина может уверенно надеяться на улучшение своего положения, поскольку два борца (Жан Беленюк и Парвиз Насибов) гарантировали себе по меньшей мере серебряные медали.

Если эти двое 4 августа удачно выступят в финале, то Украина может существенно улучшить свое турнирное положение.

Медальный зачет Олимпиады 3 августа

Олимпиада-2020: главное

Церемония открытия Игр в Токио состоялась 23 июля. Олимпиада пройдет до 8 августа. Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранили название "Олимпиада-2020".

На Олимпийских играх будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Олимпийские игры: медальный зачет после десятого дня.

Автор: Артем Будрин