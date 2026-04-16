Впереди у каждого свой путь: украинский топ-биатлонист прекратил сотрудничество с тренером

Пока неизвестно, кто будет готовить Пидручного к новому сезону.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный завершил сотрудничество с тренером Юраем Санитрой.

Об этом спортсмен объявил на своей странице в соцсети. Пидручный сотрудничал со словацким специалистом последние 10 лет. За это время самым заметным достижением спортсмена стала золотая медаль в гонке преследования на Чемпионате мира-2019.

Пидручный поблагодарил Санитру за годы сотрудничества и отметил, что дальше каждый из них пойдет своей дорогой.

"Это были 10 лет достижений, побед и неудач, которые давали опыт и делали нас сильнее. Спасибо за эти годы плодотворной работы. За каждую тренировку, ценные наставления и знания. За то, что помогали становиться лучше! Переворачивать эту страницу нашей совместной истории немного грустно, но впереди у каждого из нас свой путь и новые цели!", – прокомментировал решение Пидручный.

Пока что биатлонист не сообщил, кто станет его новым тренером.

Лучшим результатом Пидручного в прошлом сезоне стало 7-е место в гонке преследования на Кубке мира в Оберхофе.

28 марта олимпийские чемпионки Вита Семеренко и Елена Пидгрушная торжественно завершили спортивную карьеру на Чемпионате Украины по биатлону. В 2014 году спортсменки завоевали историческую золотую медаль для Украины в женской эстафете на зимней Олимпиаде.

