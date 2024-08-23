Другой украинский биатлонист Артем Тищенко выиграл серебряную награду.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный победил в индивидуальной гонке на летнем Чемпионате мира, который проходит в эстонской Опетяи.

Согласно результатам гонки, украинец финишировал первым, преодолев 7,5 км дистанции за 19:19,5 минут. На четырех огневых рубежах украинский биатлонист промахнулся только единожды - на втрой стрельбе, которая была стоя.

Другой украинский биатлонист Артем Тищенко промахнулся на четвертом огневом рубеже и на финишном кругу отстал от лидера на пять секунд. Тройку лидеров замкнул чешский биатлонист Томаш Микиска. Он промахнулся на огневых рубежах дважды.

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Третий украинский спортсмен Антон Дудченко финишировал за пределами первой десятки. Он допустил три промаха и пришел на финиш 13-м.

Отметим, что в гонке участвовали 30 спортсменов. Ведущие биатлонисты традиционно в летнем Чеспионате мира участия не принимают, предпочитая поберечь свои физические кондиции.

Новости биатлона

Традиционноновый биатлонный сезон начнется в конце ноября. Первый этап Кубка мира примет финский Контиолахти.

Сезон будет состоять из девяти этапов и Чемпионата мира в Ленцерхайде. Финальный этап состоится в Осло 21-23 марта 2025 года.

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