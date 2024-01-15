Этап Кубка мира по биатлону в Антхольце стартует 18 января мужской индивидуальной гонкой.

С 18 по 21 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В программу соревнований были включены: индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.

Откроет этап в Антхольце 18 января мужская индивидуальная гонка. Женская индивидуальная гонка запланирована на 19 января. Затем 20 января пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты. В заключительный день этапа Кубка мира в Антхольце проведут масс-старты.

Видео дня

Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание 6-го этапа в Антхольце

Четверг, 18 января

15:20 - Индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

Пятница, 19 января

15:20 - Индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины

Суббота, 20 января

13:55 - Одиночная смешанная эстафета

15:45 - Классическая смешанная эстафета

Воскресенье, 21 января

13:30 - Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 - Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки 6-го этапа Кубка мира по биатлону

Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляцию этапа Кубка мира в Антхольце можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, после пяти этапов Кубка мира по биатлону в личном зачете у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.

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