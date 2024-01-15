С 18 по 21 января в итальянском Антхольце пройдет шестой этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.
В программу соревнований были включены: индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.
Откроет этап в Антхольце 18 января мужская индивидуальная гонка. Женская индивидуальная гонка запланирована на 19 января. Затем 20 января пройдут одиночная и классическая смешанные эстафеты. В заключительный день этапа Кубка мира в Антхольце проведут масс-старты.
Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание 6-го этапа в Антхольце
Четверг, 18 января
- 15:20 - Индивидуальная гонка, 15 км, мужчины
Пятница, 19 января
- 15:20 - Индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины
Суббота, 20 января
- 13:55 - Одиночная смешанная эстафета
- 15:45 - Классическая смешанная эстафета
Воскресенье, 21 января
- 13:30 - Масс-старт, 15 км, мужчины
- 15:45 - Масс-старт, 12,5 км, женщины
Где смотреть гонки 6-го этапа Кубка мира по биатлону
Шестой этап Кубка мира по биатлону в Антхольце в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.
Кроме того, трансляцию этапа Кубка мира в Антхольце можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Напомним, после пяти этапов Кубка мира по биатлону в личном зачете у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. В общем командном зачете у мужчин лидирует сборная Норвегии, у женщин - Франция.