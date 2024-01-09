Этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге стартует 10 января женской эстафетой.

С 10 по 14 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/24.

В программу соревнований были включены: классическая эстафета, спринт и гонка преследования.

Согласно расписанию, откроет этап в Рупольдинге женская эстафета. Мужская эстафета запланирована на второй соревновательный день. Затем 12 и 13 января пройдет женский и мужской спринт. В заключительный день этапа Кубка мира в Рупольдинге пройдут гонки преследования.

Видео дня

Кубок мира по биатлону-2023/24: расписание 5-го этапа в Рупольдинге

Среда, 10 января

15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины

Четверг, 11 января

15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

Пятница, 12 января

15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины

Суббота, 13 января

15:30 - Спринт, 10 км, мужчины

Воскресенье, 14 января

13:30 - Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки 5-го этапа Кубка мира по биатлону

Гонки пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге в прямом эфире можно будет посмотреть на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного.

Кроме того, трансляцию этапа Кубка мира в Рупольдинге можно будет посмотреть на платформе Киевстар ТВ (канал Суспильне Киев). По промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Напомним, после четырех этапов Кубка мира по биатлону в личном зачете у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Франции Жюстин Бреза-Буше. В общем командном зачете и в мужском, и в женском лидирует сборная Норвегии.

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