Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, завершившая гонку 13-й.

В воскресенье, 21 января, в итальянском Антхольце прошел женский масс-старт на 12,5 км в рамках 6-го этапа Кубка мира-2023/2024 по биатлону.

Выиграла гонку французская биатлонистка Жулия Симон. Второй финишировала ее соотечественница Лу Жанмонно. Третье место заняла представительница Швейцарии Лена Хеки-Гросс.

Украину в этой гонке представиляли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

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Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая финишировала 13-й.

Кубок мира по биатлону. Антхольц. Масс-старт. Женщины

1. Жюлия Симон (Франция) - 34.42,5 (0+0+1+0)

2. Лу Жанмоно (Франция) - 8,9 (0+0+0+0)

3. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) - 20,7 (0+0+1+0)

4. Ванесса Фойгт (Германия) - 28,6 (0+0+0+0)

5. Каролин Кноттен (Норвегия) - 46,4 (0+0+1+1)

6. Лиза Витоцци (Италия) - 49,3 (0+0+0+1)

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13. Юлия Джима (Украина) - 1.19,6 (0+0+1+0)

15. Анастасия Меркушина (Украина) - 1.33,4 (0+0+0+1)

23. Ирина Петренко (Украина) - 3.02,4(0+0+2+0)

Добавим, что 21 января в Антхольце также состоялся мужской масс-старт на 15 км. Победителем гонки стал представитель Норвегии Ветле Шоста Кристиансен. Украинец Артем Прима финишировал 30-м.

В личном зачете Кубка мира по биатлону-2023/24 у мужчин лидирует норвежский биатлонист Йоханнес Бе, у женщин - представительница Норвегии Ингрид Ланнмарк Тандреволд. В общем командном зачете и у мужчин и у женщин лидирует сборная Норвегии.

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